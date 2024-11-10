Bursa'da Devrilen Traktörün Altında Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Keles ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Halil Güneş hayatını kaybetti. Rops demiri bulunmayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bursa'nın Keles içinde devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Keles ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Güneş'in (22) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Rops demiri bulunmayan traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti. - BURSA