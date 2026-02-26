Haberler

Bursa'da apartman dairesi alev alev yandı

Bursa'da apartman dairesi alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri korkulu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti, can kaybı olmadı ama maddi hasar oluştu.

Bursa'da bir dairede çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım
7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu

Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu