Buğday tarlaları alevlere teslim oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde buğday tarlalarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve iş makineleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kirmikir köyü yolu üzerindeki buğday tarlaları, alevlere teslim oldu. İtfaiye ve iş makineleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Edinilen bilgiye göre, küçük bir alanda yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaların yoğun şekilde devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı