Bursa'da bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cenazesi Erzincan'da toprağa verilecek

ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa'da, İ.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir fabrikada kaynak işçisi olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderilecek.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,