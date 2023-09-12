Bursa'da bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cenazesi Erzincan'da toprağa verilecek
Bursa'da İ.D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderilecek.
ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bursa'da, İ.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir fabrikada kaynak işçisi olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderilecek.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa