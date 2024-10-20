Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Baraja Düşen Araçtaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Baraja Düşen Araçtaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Babasultan Barajı'na düşen araçtakı sürücü boğularak hayatını kaybetti. Olay, yol kenarındaki toprak yolda seyir halindeyken meydana geldi. İtfaiye ekipleri cesede ulaşarak karaya çıkardı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Babasultan Barajı kenarındaki toprak yolda seyir halinde olan Mehmet Öztürk (74) yönetimindeki 16 ATN 740 otomobil, uçurumdan baraja uçtu. Baraja düşen otomobil, kısa sürede suya gömüldü. Aracın baraja uçtuğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri botla baraja girip cesede ulaştı. Suyun üzerindeki ceset ekiplerce bot üzerine alınıp karaya çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Okayı anlatan vatandaş Reşit Civil, "Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görülüyordu" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Babasultan Barajı Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa İtfaiye Kestel Yaşam bursa

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Çete lideri Fuat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek? Samsunspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Samsun maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Samsun maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.