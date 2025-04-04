3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

Bursa'da Araçlardan Yükselen Egzoz Dumanı Hava Kalitesini Düşürüyor

Bursa'da Araçlardan Yükselen Egzoz Dumanı Hava Kalitesini Düşürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel yolunda seyir halindeki bir araçtan çıkan yoğun egzoz dumanı çevreyi olumsuz etkiledi. Duman, hava kalitesini düşürerek vatandaşların sağlığını tehdit etti.

Bursa'da, Kestel yolunda seyir halindeki bir araçtan çıkan yoğun egzoz dumanı, çevreye zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda bölgedeki fabrikaları aratmadı. Yolda ilerleyen araçtan yükselen siyah duman, adeta bir fabrika bacasından çıkan kirli gazları andırırken, hem çevredeki hava kalitesini düşürdü hem de vatandaşların sağlığını tehdit etti.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kestel yolu üzerinde seyir halinde bir otomobilin egzozundan çıkan duman güzergahta seyahat eden vatandaşları olumsuz etkiledi. Dumanın, havayı kirletmesi ve araçla seyahat eden vatandaşların sağlığını tehdit etmesi, bazı sürücülere sitem ettirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.