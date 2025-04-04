Bursa'da Araçlardan Yükselen Egzoz Dumanı Hava Kalitesini Düşürüyor

Bursa'da, Kestel yolunda seyir halindeki bir araçtan çıkan yoğun egzoz dumanı, çevreye zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda bölgedeki fabrikaları aratmadı. Yolda ilerleyen araçtan yükselen siyah duman, adeta bir fabrika bacasından çıkan kirli gazları andırırken, hem çevredeki hava kalitesini düşürdü hem de vatandaşların sağlığını tehdit etti.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kestel yolu üzerinde seyir halinde bir otomobilin egzozundan çıkan duman güzergahta seyahat eden vatandaşları olumsuz etkiledi. Dumanın, havayı kirletmesi ve araçla seyahat eden vatandaşların sağlığını tehdit etmesi, bazı sürücülere sitem ettirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA