Alkollü sürücü kazaya neden oldu, araçlar hurdaya döndü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada iki otomobil hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı. Kestel istikametinde giden M.A. kontrolü kaybederek diğer araca çarptı ve yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Sürücünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 araç hurdaya döndü, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi 152 Evler mevkiinde meydana geldi. Kestel istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 16 BOB plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç, 16 BUD plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yapılan kontrollerde sürücü M.A.'nın 1.38 promil alkollü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
