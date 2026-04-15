Alkollü sürücü kazaya neden oldu, araçlar hurdaya döndü

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 araç hurdaya döndü, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi 152 Evler mevkiinde meydana geldi. Kestel istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 16 BOB plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç, 16 BUD plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yapılan kontrollerde sürücü M.A.'nın 1.38 promil alkollü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

