Bursa'da 10 katlı merkezi alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

Yangın, gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinin en alt katında bulunan kafede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Kafede başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçrasa da itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına, 33 araç ve 100 personel ile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı bulunmazken, 2 araç ve iş merkezi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.