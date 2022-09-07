Son dakika 3. sayfa: Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kameradaBURSA Bursa'da motosiklet sürücüsü önünde seyreden kamyoneti döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı.
Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
BURSA Bursa'da motosiklet sürücüsü önünde seyreden kamyoneti döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü önünde seyreden kamyonetin döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kaza kıl payı atlatılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.