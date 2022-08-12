Bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti

BURSA Bursa'da hırsız bir binaya girerek rahat tavırlarla bisikleti çaldı. Hırsızın bu rahatlığını görenler "bu kadarına da pes" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi binaya girerek giriş katında bulunan bisikleti eline koymuş gibi buldu. Daha sonra binerek bölgeden uzaklaşan hırsızın bu rahatlığını görenler "bu kadarına pes" dedi.

Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.