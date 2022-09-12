Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da alevler iki katlı evi küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da alevler iki katlı evi küle çevirdi

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da yangın iki katlı evi küle döndürürken, ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da yangın iki katlı evi küle döndürürken, ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar mahallesi Nar sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın; kısa sürede bütün binayı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer yandan o sırada dışarıda olan ve yangın haberini aldıktan sonra evine gelen ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa Nar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title