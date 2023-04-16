Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı

Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Burkina Faso'da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Burkina Faso'da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Burkina Faso'da silahlı kişiler, güvenlik güçlerini hedef almayı sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ouahigouya kasabasında silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 6'sı asker, 34'ü ise askerlerle birlikte gönüllü olarak savaşan en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Burkina Faso'da, 2015'ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burkina Faso 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title