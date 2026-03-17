Yayaya yol veren polis aracına Tofaş otomobil arkadan çarptı

Burdur'da yaya geçidinde yayaya yol vermek için yavaşlayan trafik polisinin aracına, arkadan çarpan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren 15 A 5431 plakalı trafik polisinin ekip aracına A.B. idaresindeki 15 NF 079 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
