Burdur'da Kurt Saldırısı: 12 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde sabah saatlerinde kurtların bir ağıla saldırması sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu, 20 hayvan ise yaralandı.

Olay, Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Kurt'a ait ağılda bulunan 180 küçükbaş hayvan, sabaha karşı kurtların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 12 koyun telef olurken, 20 hayvan da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hayvanların durumunu fark eden çoban İbrahim Kancı'nın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk gelen ekipler, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışması yaparken bölgede yapılan aramalarda kurtlara rastlanmadı. - BURDUR