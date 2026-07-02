Burdur'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde sıralarında Alaattin Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 15 ACC 936 plakalı otomobil ile H.M.C. yönetimindeki 15 RA 050 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı