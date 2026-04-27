Burdur'da evin bitişiğindeki depoda yangın korkuttu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde müstakil evin bitişinde bulunan depodaki malzemelerin yanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün Pazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerine bulunan müstakil evin bitişiğinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo ve çevresindeki bazı malzemeler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

