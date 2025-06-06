Burdur'da Büyükbaş Hayvan Derisi Yüzme Sırasında Kadın Ağır Yaralandı

Burdur'da Büyükbaş Hayvan Derisi Yüzme Sırasında Kadın Ağır Yaralandı
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Burdur'un Tefenni ilçesinde büyükbaş hayvanın derisini yüzme esnasında kepçe aparatının devrilmesi sonucu 51 yaşındaki Zübeyde K. ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Burdur'da büyükbaş hayvanın derisini yüzdükleri esnada aparat ile büyükbaş hayvanın üzerine devrildiği kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kestikleri büyükbaş hayvanı traktöre bağladıkları kepçe aparatına takarak derisini yüzmeye çalışan Zübeyde K.'nin (51) üzerine kepçenin bağlantı noktasındaki pimin çıkması sonucu kepçe ve büyük baş hayvan devrildi. Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne buradan da Burdur Devlet Hastanesi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri tamamlanan kadın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Zübeyde K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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