Burdur'da alkol masasında okunan selaya soruşturma

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkol içilen bir masada sela okuyan şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayın ardından sosyal medyada tepki gören görüntüler gündeme geldi.

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu. Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

