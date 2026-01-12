Haberler

Burdur'da aracın yanındaki kişi ölü bulundu, otomobilin sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde park halindeki bir aracın yanında ölü bulunan Hüseyin Devrim Arkın'ın arkadaşının uyuşturucu madde bulundurmasından dolayı tutuklandığı bildirildi. Olay, Arkın'ın askere giden arkadaşını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Burdur'un Bucak ilçesinde park halinde bulunan bir aracın yanındaki kişi ölü bulunurken, otomobilin sahibi olan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazar günü gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Onaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir parkın önünde 07 BUV 649 plakalı aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan şahsın Hüseyin Devrim Arkın'ın (28) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından 07 BUV 649 plakalı aracın sahibinin Arkın'ın asker arkadaşı M.Ş. (27) olduğu belirlenirken, Arkın'ın Antalya'dan Bucak'a asker arkadaşını ziyarete geldiği, gece saatlerinde birlikte alkol kullandıkları öğrenildi. Araçla dolaştıkları sırada ise Arkın'ın rahatsızlanarak araçtan indiği ve kendisini yere attığı iddia edilirken M.Ş.'nin aracında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
