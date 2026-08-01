Haberler

Buca’daki orman yangını kontrol altına alındı

Buca’daki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere; 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: 1 numaralı sanık en yakını

Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı

Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular

İstanbul'un yeni kabusu! Dünyanın en istilacı 100 canlısı arasında
Eşek arıları mobilya ustasının sonu oldu: Yuvalarına sıcak su dökünce...

Eşek arılarını öldürmek isterken kendi canından oldu

Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş