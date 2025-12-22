Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa