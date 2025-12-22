Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİLECİK