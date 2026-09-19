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Bozüyük'te polis 44 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi

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Bozüyük'te polis 44 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek 44 vatandaşa KADES, hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 44 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Çalışma kapsamında 44 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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