Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Çaydere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seyir halindeki 17 ACS 875 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 11 SC 055 plakalı motosiklete, motosiklet sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yolda sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Y. ile yolcu olarak bulunan Soner Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı