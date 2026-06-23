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Bilecik'te metruk binada hırsızlık girişimi: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te metruk binada hırsızlık girişimi: 2 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada hırsızlık girişiminde bulunan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada meydana gelen hırsızlık girişiminde iki şüpheli yakalandı.

Bozüyük ilçesinde bir metruk binada yaşanan hırsızlık girişimi, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle engellendi. Olayın ihbar edilmesi üzerine kısa sürede harekete geçen ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliler M.G. ve Ö.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından olay yerinde ve çevresinde yapılan detaylı incelemelerde, suça konu olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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