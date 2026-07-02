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İnşaat ustası elektrik akımına kapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde beton pompasının elektrik hattına temas etmesi sonucu bir inşaat ustası elektrik akımına kapıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde beton pompasının elektrik hattına temas etmesi sonucu bir inşaat ustası elektrik akımına kapıldı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnşaat sahasında beton dökümü yapıldığı sırada Hakan K. idaresindeki 54 AGP 650 plakalı beton pompası elektrik hattına temas etti. Temasın ardından pompadan beton aktarım borusuna elektrik akımı geçti. Bu sırada beton aktarım borusunu tutan inşaat ustası Aydın K. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın K., ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydın K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Aydın K.'nın ifadesinde beton pompası sürücüsü ile firma yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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