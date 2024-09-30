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Boynunu Arı Sokan Tır Sürücüsü Kazada Yaralandı

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Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü, aracının devrilmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Kaza, Tekkeköy ilçesindeki viyadükte meydana geldi.

Boynunu arı sokan tır sürücüsü aracını devirince kazada hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısı viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Sağır idaresindeki 61 AEG 258 plakalı mısır sılacı yüklü tır, seyir halindeyken sürücünün boynunu ası sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi. Tırın kasasında bulunan mısır sılacları ise yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Serdar Sağır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü seyir halindeyken araç içinde boynunu arı sokması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası viyadük üstü araç trafiğine kapanırken, polis trafik akışını yan yoldan sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Boynunu Arı Sokan Tır Sürücüsü Kazada Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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