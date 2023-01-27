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Boşanma aşamasındaki öfkeli koca avukat çifte kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Boşanma aşamasındaki öfkeli koca avukat çifte kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tapu Müdürlüğü binasında boşanma aşamasındaki bir şahıs, mallara tedbir işlemi sırasında öfkelenince, eşinin avukatı olan karı kocayı silahla vurarak yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tapu Müdürlüğü binasında boşanma aşamasındaki bir şahıs, mallara tedbir işlemi sırasında öfkelenince, eşinin avukatı olan karı kocayı silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. Yanında çalıştırdıkları Özlem A.'nın (40) boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan (29) ve avukat eşi İrem Soydan (29), mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğüne gitti. Kuruma Özlem A.'nın eşi Ekrem A. (45) da geldi. Tapuda davacıların üzerine olan mallara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise yaralanan oğlu Mustafa Furkan Soydan ve gelininin yanına hastaneye gelerek ilgilendi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Furkan Hamidiye İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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