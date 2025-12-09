Haberler

Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü

Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde emekli başçavuş İ.Ş. boşanma aşamasındaki eşinin evine girmeye çalıştı ancak kapıyı açan olmayınca binanın dışına çıktı. Bina girişinde apartman görevlisinin eşini gören İ.Ş. kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Emekli başçavuş yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Emekli başçavuş İ.Ş., apartman görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü.
  • M.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • İ.Ş., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokak'ta yer alan bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Emekli başçavuş İ.Ş. (51) boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş'nin evine girmeye çalıştı ancak kapıyı açan olmayınca binanın dışına çıktı.

APARTMAN GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bina girişinde apartman görevlisinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş, kadını çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI EMEKLİ BAŞÇAVUŞ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (4)

Harun SİZER:

idam neredesin gel arasıra bizim memlekete de uğra

24
1
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

peki tamam gözaltına da alınmış, sonra sonra ne yapacaksınız hapiste beslemeye devam mı yahu memlekete beş kuruş faydası olmayan bu tiplerin aldığı bir nefes bile ülkeye insanlığa zarardır asın gitsin

21
0
yanıtYanıtla
RIZGAR:

Bozulmuş toplumun sonuçları. Ama önceliğimiz Suriye ve Filistin. Dibine kadar bo. ka batmış ülke haberleri yok.

13
1
yanıtYanıtla
Muhahayt Muhahaytoğlu:

Giyotin ile idam cezası şart. Referandum yapılsın gerekiyorsa

5
0
yanıtYanıtla
