Bornova'da freni patlayan tır karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
