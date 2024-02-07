Üye Girişi
Haberler

Borçka'da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi, 10 araç zarar gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü. Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu.

Borçka'da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi, 10 araç zarar gördü

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü.

Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde bulunan araçlar sulara gömüldü. Bölgeye ekipler sevk edilirken, AFAD ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı 4 binada yaşayan 13 hane taliye edildi. 10 araç hasar görürken, bölgede yağışlar devam ediyor.

Sel sularının zarar verdiği iş yeri sahibi Yahya Özdemir, "Bu akşamki afetten biz de etkilendik. İş yerimize su doldu. Müşterilerin arabaları kendi şahsi arabalarımız, dükkandaki malzemeler, kerestemiz yaklaşık 10 araba içerde. Bu afet tabii ki kimse böyle olmasını istemez. Ama oldu devletimizden kalıcı çözüm istiyoruz" ifadelerine yer veri.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artvin Borçka Acil Durum Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 7 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 7 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 7 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Galatasaray muhtemel rakipleri kim (ZTK Ziraat Türkiye Kupası)? 7 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Bilişim suçları nelerdir? Bilişim suçu işleyenler ne ceza alır? Bilişim suçu nedir? Bilişim suçları cezaları ne? Falda tavşan görmek nedir? Falda tavşan çıkması ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title