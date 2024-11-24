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Bolu Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: Van Hak Arama Kurtarma Ekipleri Müdahalede Bulundu

Bolu Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: Van Hak Arama Kurtarma Ekipleri Müdahalede Bulundu
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Van Hak Arama Kurtarma ekipleri yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleriyle iş birliği yapıldı.

Bolu Tüneli'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Van Hak Arama Kurtarma ekipleri yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulundu.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, tünel çıkışında bir tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil de duramayarak diğer araçlara çarptı. İstanbul'da düzenlenen uluslararası STK fuarına katılan ve dönüş yolunda kazaya denk gelen Van Hak Arama Kurtarma ekibi, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleriyle koordineli çalışarak, yaralıların en yakın hastanelere sevkini sağladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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