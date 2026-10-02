Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, başarılı personele hediyelerini takdim etti

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Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, görevlerinde başarılı çalışmalara imza atan personele hediye takdim etti.

Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından, görevlerini üstün gayret, özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirerek başarılı çalışmalara imza atan emniyet personeline hediye takdim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda, görevlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar ve teşkilata sağladıkları katkılar dolayısıyla başarılı personele hediyeleri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Görevlerindeki özverili çalışmaları ve teşkilatımıza sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla personelimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı