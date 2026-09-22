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Bolu Dörtdivan'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Bolu Dörtdivan'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy'de evlerin bitişiğindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde evlerin yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerin bitişiğindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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