Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışı ile birlikte kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı. Bölgede yeniden başlayan yoğun kar yağışına karşı kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede 3 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı. Yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesinde zaman zaman düşüşler yaşanırken, sürücüler güzergahta dikkatli ilerliyor. Kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BOLU