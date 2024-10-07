Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak trafik aksadı.

Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

BOLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı.

Kaza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AUB 827 plakalı otomobil yoğun ilerleyen trafikte durdu. Arkasından gelen 14 GC 551 plakalı cip otomobile çarptı. Aynı istikamette seyreden 34 CKV 053 plakalı otomobil kazayı görerek durdu. Onun arkasından gelen 34 BSG 759 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede trafik aksadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olmadığının belirtilmesinin ardından sağlık ekipleri merkeze dönüş yaptı. Bölgede aksayan trafiği polis ekipleri kontrollü şekilde sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güvenlik 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Kaza Bolu

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler! MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler! Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı? Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)? Bay geçen takım 3 puan alır mı, puan veriliyor mu? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA) Deha CANLI İzle! Deha 3. Bölüm Show TV kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.