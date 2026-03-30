Haberler

Bolu'da yolcu otobüslerine sivil jandarma denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli seyahatini sağlamak amacıyla yolcu otobüslerinde sivil denetim gerçekleştirdi. Sivil kıyafetli jandarma personeli, otobüste yolculuk yaparak trafik kurallarına uyum kontrolü yaptı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu otobüslerine yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve sivil ekipler, Bolu-Mudurnu kara yolu güzergahında seyreden yolcu otobüslerini denetledi. Uygulama kapsamında jandarma personeli sivil kıyafetlerle otobüse binerek yolculuk yaptı. Denetim süresince şoförün ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığı belirlenirken, denetim sonrası jandarma ekipleri tarafından yolculara ve sürücüye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

