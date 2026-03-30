Bolu'da yolcu otobüslerine sivil jandarma denetimi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu otobüslerine yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve sivil ekipler, Bolu-Mudurnu kara yolu güzergahında seyreden yolcu otobüslerini denetledi. Uygulama kapsamında jandarma personeli sivil kıyafetlerle otobüse binerek yolculuk yaptı. Denetim süresince şoförün ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığı belirlenirken, denetim sonrası jandarma ekipleri tarafından yolculara ve sürücüye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı