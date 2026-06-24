Bolu'da kazadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada
Bolu'da bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidi olmayan noktada karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için fren ve manevra yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Bolu'da bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı başka bir kask kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Köroğlu Mahallesi İzzet Baysal Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. D-100 kara yoluna seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün önüne, yaya geçidi olmayan bir noktada karşıya geçmek isteyen vatandaş atladı. Yayayı son anda fark eden motosiklet sürücüsü, fren ve sağlı-sollu manevra yaptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ise büyük tehlike atlattı. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - BOLU