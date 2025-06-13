Bolu'da Park Kavgasında Hayatını Kaybeden Çocuk Defnedildi

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Bolu'da iki çocuk arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak hayatını kaybederken, 13 yaşındaki S.Ş. tutuklandı. Olay, Kültür Park'ta meydana geldi ve Alperen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada hayatını kaybeden çocuk defnedildi, 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

BOLU - Bolu'da parkta iki çocuk arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş., Alperen Ömer Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Alperen Ömer Toprak'ın kalbinin durduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak yeniden hayata döndürüldü. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alperen Ömer Toprak ise memleketi Düzce'de Akçakoca ilçesinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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