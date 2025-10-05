Haberler

Bolu'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Bolu'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtdivan ilçesinde bulunan Mehmet Ercan'a ait iki katlı evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı, ancak mutfak kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki katlı evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Adakınık Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan'a ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangının evin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin mutfak kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Ligde 5 maçtır gol atamadılar! Genç hoca görevinden istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.