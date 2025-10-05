Bolu'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki katlı evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Adakınık Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan'a ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangının evin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin mutfak kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BOLU