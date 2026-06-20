Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Bolu'da Güney Çevre Yolu üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrilen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan K. idaresindeki 14 DB 971 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Rıdvan K.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rıdvan K., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı