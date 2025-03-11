Bolu'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücülerine 316 Bin Lira Ceza

Bolu'da trafik polisi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve plakasız trafiğe çıkmaktan 316 bin lira para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. İhbarların yoğunlaştığı bölgelerde denetim yapan ekipler, trafiğe ehliyetsiz ve plakasız çıkan motosiklet sürücülerine göz açtırmadı. Ekipler tarafından uygunsuz görülen 11 sürücüye işlem yapılarak toplamda 316 bin lira para cezası kesildi. Plakasız, belgeleri olmayan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen 11 motosiklet sürücüsünün motosikletleri trafikten menedilerek, Yediemin otoparkına götürüldü. - BOLU