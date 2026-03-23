Bolu'da çalıntı tır sokakta park halinde bulundu

Bolu'da gece park halindeyken çalınan tır, ertesi gün bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken çalınan tır, ertesi gün sokakta park halinde bulundu. Tır sürücüsüne teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Sümer Mahallesi Songüller Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halindeki tır kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Hırsızlar çalıntı tırı, ertesi gün Songüller Sokak üzerine bıraktı. Aradan geçen zamanın ardından durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri, yaptıkları incelemede tırın çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin tır üzerinde yaptığı çalışmanın ardından tır, sürücüsüne teslim edildi.

Tırı bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Otel odasında yaşadığı kabusu böyle anlattı: Kapıyı kilitleyip...
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye

Piyasalarda kaos! Yatırımcı kan ağlıyor, resmen çakıldı
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Otel odasında yaşadığı kabusu böyle anlattı: Kapıyı kilitleyip...
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek

Dünyayı diken üstünde bırakan mesaj
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor