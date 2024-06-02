Beyaz et fabrikasında zehirlenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da beyaz et üretim firması Beypiliç'te amonyak gazından zehirlenen 19 işçi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan işçilerin amonyak gazı sızıntısı nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.

KESİMHANEDEKİ İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasının kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kesimhanedeki işçilerin şikayetlerinin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AMONYAK GAZI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından Beypiliç firmasına ait fabrikanın kesimhane bölümünde amonyak sızıntısı tespit edildi. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerince amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından amonyak gazı sızıntısı olan fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı.