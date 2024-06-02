Üye Girişi
Haberler

Beyaz et fabrikasında zehirlenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da faaliyet gösteren Beypiliç firmasında rahatsızlanan 19 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tespitlerde işçilerin amonyak gazı sızıntısı sonucu zehirlendiği ortaya çıkarken işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bolu'da beyaz et üretim firması Beypiliç'te amonyak gazından zehirlenen 19 işçi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan işçilerin amonyak gazı sızıntısı nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.

KESİMHANEDEKİ İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasının kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kesimhanedeki işçilerin şikayetlerinin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Beyaz et fabrikasında zehirlenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı

AMONYAK GAZI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından Beypiliç firmasına ait fabrikanın kesimhane bölümünde amonyak sızıntısı tespit edildi. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerince amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi.

Beyaz et fabrikasında zehirlenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından amonyak gazı sızıntısı olan fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı.

Beyaz et fabrikasında zehirlenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beypiliç Bolu Çevre Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title