Haber : Bolu 3. sayfa: Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu 3. sayfa: Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı

 - Güncelleme:
Bolu 3. sayfa: Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı

Edinilen Bolu haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Sifyanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü Ramazan Koç, yol kenarında hareketsiz duran yavru alageyik olduğunu fark etti. Kamyonu geyiğe yakın bir yere park eden Koç, yerde kan ve tüyler olduğunu görünce durumu jandarma ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilçe merkezine götürülen yaralı geyik, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan geyik, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

İşletme müdürlüğünde beslenen ve güç kazanması sağlanan yavru geyik, daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Ramazan Koç Göynük Bolu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title