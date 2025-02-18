Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak

Bolivya'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 31 Ölü

Bolivya'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 31 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'nın Yocalla kasabasında bir yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4'ü çocuk en az 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolivya'da yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da yolcu otobüsü faciası yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin güneybatısındaki Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirtildi. Kazada 31 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk en az 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis, kazanın meydana geldiği dağlık yolda çok sayıda viraj olduğunu, otobüsün hızlı seyretmesinin ve şoförün kontrolü kaybetmesinin kazaya yol açmış olabileceğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolivya'da resmi verilere göre her yıl ortalama bin 400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
img

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşsizlik oranı 0,1 puan azalırken en fazla istihdam hizmet sektöründe kaydedildi

Türkiye'de en fazla çalışan o sektörde var
Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.