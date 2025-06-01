Boğulma Tehlikesi Geçiren Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Amca Hayatını Kaybetti

Boğulma Tehlikesi Geçiren Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Amca Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, suya atladığı esnada hayatını kaybetti. Olayın ardından cesedi sudan çıkarıldı ve morga kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Atatürk Baraj Gölünde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, suya atladı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Canbolat ile yeğeninin yardımına çevredekiler koştu. Amca suya gömülürken yeğeni ise çıkarıldı.

Olay yerine giden sualtı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucu Canbolat'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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