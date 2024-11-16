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Boğazlıyan'da Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Boğazlıyan'da Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Boğazlıyan ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Boğazlıyan ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma'nın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla aranan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.K. hakkında adli işlemleri tamamlanmasının ardından Boğazlıyan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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