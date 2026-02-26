Haberler

Bodrum'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Güncelleme:
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Zeyyad Mandalinci İlkokulu'nda 45 öğrenciye trafik kuralları, güvenli biniş ve iniş kuralları ile emniyet kemeri kullanımını anlattı. Uygulamalı eğitimde öğrenciler, trafik jandarması kıyafetiyle yaya geçidi eğitimi aldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Zeyyad Mandalinci İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Toplam 45 öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı eğitimde; genel trafik kuralları, okul servis araçlarında güvenli iniş ve biniş kuralları, bisiklet kullanımı, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımının önemi ile araçlarda emniyet kemeri kullanımının hayati rolü anlatıldı.

Ayrıca trafikte görünürlük, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrencilere Trafik Jandarması kıyafeti giydirilerek yaya geçidi eğitimi verildi. Uygulama sayesinde öğrenciler, öğrendikleri kuralları sahada deneyimleme fırsatı buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
