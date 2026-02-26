Bodrum'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Zeyyad Mandalinci İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Toplam 45 öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı eğitimde; genel trafik kuralları, okul servis araçlarında güvenli iniş ve biniş kuralları, bisiklet kullanımı, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımının önemi ile araçlarda emniyet kemeri kullanımının hayati rolü anlatıldı.

Ayrıca trafikte görünürlük, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrencilere Trafik Jandarması kıyafeti giydirilerek yaya geçidi eğitimi verildi. Uygulama sayesinde öğrenciler, öğrendikleri kuralları sahada deneyimleme fırsatı buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı