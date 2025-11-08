Bodrum'da Kimliği Belirsiz Bir Ceset Bulundu

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cesedin geçen 24 Ekim'de batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor. - MUĞLA