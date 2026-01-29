Haberler

Bodrum'da tekneler karaya vurdu, feribot seferleri yapılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi ve feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, Bodrum ile Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu'nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü.

Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
